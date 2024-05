L1 : Montpellier l’emporte à Toulouse et valide son maintien

Pour le match d’ouverture de la 32e journée de Ligue 1, Toulouse et Montpellier s’affrontaient ce vendredi soir sur la pelouse du Stadium dans un derby de l’Occitanie sans réel enjeu, si ce n’est la domination régionale. Le MHSC devait faire sans plusieurs de ses cadres, absents sur blessure (Lecomte, Coulibaly…) et sur suspension (Nordin et Mincarelli). Le TéFéCé, quant à lui, surprenait avec un dispositif inédit en 4-3-3, guidé par un trident offensif Aboukhlal-Dallinga-Gboho. La rencontre débutait sur des chapeaux de roue avec une domination toulousaine évidente, concrétisée par la grosse occasion de Thijs Dallinga de la tête, déviée sur la transversale par Dimitry Bertaud (20e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Montpellier 40 32 -3 10 11 11 41 44 11 Toulouse 40 32 -3 10 10 12 39 42

Néanmoins, l’ouverture du score venait d’un pied adverse : celui de Téji Savanier, auteur d’une superbe reprise de volée au second poteau pour crucifier Guillaume Restes (0-1, 27e). Son 9e but de la saison en Ligue 1. Les Violets ne désespéraient pas, à l’image d’un Dallinga rageur, venant remettre les deux formations à égalité sur un nouveau coup de casque au premier poteau (1-1, 34e), pour inscrire sa 13e réalisation en championnat. La défense héraultaise semblait prendre l’eau après l’égalisation, mais le poteau droit sur la frappe lointaine de Niklas Schmidt (38e) puis la claquette de Dimitry Bertaud sur la tête de Dallinga (45e) sauvaient la tête des visiteurs.

Savanier buteur, puis expulsé

Zakaria Aboukhlal croyait même donner l’avantage aux siens, mais une faute de l’international marocain sur l’action obligeait l’arbitre, aidé par le VAR, à annuler le but (41e). Au retour des vestiaires, les ouailles de Carles Martinez Novell gardaient cet ascendant sur leur adversaire du soir mais n’étaient pas épargnés par quelques fulgurances pailladines. L’ailier marocain, à qui un but avait déjà été refusé en première période, récidivait après la pause mais la position illicite de Dallinga au départ de l’action (55e). Sur un geste d’humeur sur Cristian Casseres, le capitaine et buteur Savanier écopait d’un deuxième avertissement, synonyme d’exclusion (65e). De quoi handicaper ses coéquipiers l’équivalent d’une demi-heure.

La suite après cette publicité

Cependant, malgré quelques opportunités (78e), le TFC ne profitait pas de cette supériorité numérique pour arracher les trois points à domicile, lui qui n’avait plus gagné à domicile depuis deux mois. Pire encore, le coaching s’avérait gagnant pour Michel Der Zakarian, puisque le match basculait grâce à ses trois entrants. D’abord avec le festival de Jordan Ferri dans la surface, amenant le deuxième but montpelliérain signé Khalil Fayad (1-2, 82e). Ensuite, le troisième entrant Yann Karamoh poussait Rasmus Nicolaisen à la faute, pour son deuxième jaune pour le Danois (83e). À 10 contre 10, le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final (1-2). Désormais assuré d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, Montpellier (10e, 40 points) réalisait au passage une belle opération en Haute-Garonne et passait devant son rival régional (11e) au classement, grâce à une meilleure différence de but.