Premier League : après Paris, Manchester City se relance grâce à Haaland, Liverpool renverse Brentford !

Manchester City devait impérativement réagir. Quelques jours après sa défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la formation mancunienne retrouvait la Premier League avec l’obligation de montrer un meilleur visage contre Ipswich. Pour cette rencontre, Rayan Cherki, remplacé dès la mi-temps face au PSG après une prestation compliquée, débutait une nouvelle fois sur le banc. Et cette fois, l’international français n’a même pas disputé la moindre minute. Dans son secteur de jeu, Phil Foden a en revanche retrouvé des couleurs en inscrivant un but précieux. Une prestation encourageante pour l’Anglais, qui a contribué au succès des Citizens (3-2) dans une rencontre loin d’être tranquille.

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Mais Manchester City a surtout pu compter sur un Erling Haaland toujours aussi redoutable. Déjà très performant face au PSG malgré la défaite, le buteur norvégien a confirmé sa bonne dynamique en s’offrant un doublé pour permettre à son équipe de décrocher les trois points. Autre satisfaction de la soirée, Ayyoub Bouaddi, auteur d’une entrée remarquée contre les Parisiens quelques jours plus tôt, connaissait sa toute première titularisation en Premier League. Et le jeune milieu marocain a encore répondu présent, affichant beaucoup de propreté dans ses transmissions et de sérénité dans l’entrejeu à l’image de sa sortie de balle splendide dans son camp (avec un grand pont) dans le temps additionnel alors que son équipe subissait. Malgré les deux buts encaissés, les hommes de Manchester City ont donc assuré l’essentiel en renouant avec la victoire après leur désillusion européenne.

Barcola moins inspiré mais décisif, Arbeloa peut souffler

Du côté de Liverpool, la soirée a été particulièrement mouvementée sur la pelouse de Brentford. Les Reds ont d’abord été surpris en concédant l’ouverture du score, avant de bénéficier de l’expulsion de Yegor Yarmolyuk juste avant la pause. Pourtant en supériorité numérique pendant toute la seconde période, les hommes de Liverpool ont longtemps peiné à trouver des solutions face à une équipe de Brentford particulièrement résistante. Il a finalement fallu attendre une réaction de Daniel Muñoz pour remettre les deux formations à égalité, avant qu’Alexander Isak ne vienne offrir la victoire aux siens (2-1). Un renversement de situation laborieux, mais précieux pour Liverpool, qui évite une nouvelle contre-performance en championnat.

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Très attendu après son triplé inscrit en Ligue des Champions face au LASK la semaine dernière, Bradley Barcola a cette fois vécu une rencontre plus contrastée. De nouveau titularisé, l’ancien Parisien s’est montré moins inspiré et moins tranchant dans ses prises de balle. Il a surtout manqué une énorme occasion en début de match. Lancé seul vers le but, avec une dizaine de mètres d’avance sur les défenseurs adverses, l’ailier français a complètement manqué son face-à-face en ne cadrant même pas sa tentative. Une occasion qui aurait pu changer le scénario de la rencontre. Mais Barcola a tout de même réussi à se rattraper en fin de match, en délivrant la passe décisive à Alexander Isak sur le but de la victoire. Une contribution déterminante malgré une prestation globalement moins convaincante que lors de sa dernière sortie européenne. Enfin, Fulham a décroché sa première victoire de la saison en Premier League en s’imposant face à Hull City (1-0). À Craven Cottage, les Londoniens ont fait la différence grâce à Alex Iwobi, buteur à la 33e minute. Un succès particulièrement important pour les hommes d’Álvaro Arbeloa, qui restaient sur six rencontres sans victoire en championnat et occupaient la dernière place du classement avant cette journée.

Les résultats de 16h