Manchester United : Raphaël Varane devrait bientôt passer sa visite médicale

Dix jours après l’annonce d’un accord de principe entre Manchester United et Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane, son arrivée n’a toujours pas été officialisée. Ole Gunnar Solskjaer a donné des nouvelles sur ce sujet, affirmant que « c'est de la paperasse maintenant, vous savez, avec le Brexit et tout ça », rapporte le site internet des Red Devils.

Le club attend que l’international français reçoive son visa pour l’Angleterre : « cela nous a coûté quelques jours, avec le visa, mais il a pris soin de lui-même (...) Bien sûr, nous devons d'abord passer son examen médical et nous espérons que cela sera bientôt fait », a-t-il ajouté. Le gouvernement britannique a récemment levé la période d’isolement d’une semaine nécessaire pour les personnes vaccinées contre le Covid-19 arrivant sur le territoire, ce qui pourrait faciliter la reprise de Varane avec le groupe mancunien.

