PSG : Thomas Tuchel très inquiet pour Kylian Mbappé

Une victoire et un nouveau trophée pour le PSG, mais impossible de voir le sourire sur les visages de Thomas Tuchel, Thiago Silva et Marquinhos, qui sont passés en conférence de presse après le succès face à Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Impossible en raison des masques bien sûr, mais pas seulement. La sortie sur blessure de Kylian Mbappé a gâché le résultat final. Et l'inquiétude sur la période d'indisponibilité de l'attaquant parisien n'est clairement pas cachée par l'entraîneur allemand.

Interrogé sur le sujet, Tuchel a bondi en disant : « tous les gens qui ont vu cette situation sont inquiets. Tous ceux qui ont vu la faute sont inquiets. Bien sûr que je suis inquiet ! » Kylian Mbappé devrait passer des examens dans les prochaines heures, comme il l'a confié lui-même à Emmanuel Macron.