Liga : Osasuna douche le Rayo Vallecano à la 95e minute

Osasuna se donne de l’air. Après 6 matches consécutifs sans victoire, le club de Pampelune s’est imposé face au Rayo Vallecano (1-0) ce vendredi, à l’occasion de la 17e journée de Liga. Un succès qui a pourtant mis du temps à se dessiner.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Vallecano 20 17 -7 4 8 5 16 23 12 Osasuna 19 17 -7 5 4 8 19 26

L’unique but de la rencontre est à mettre au crédit du jeune Raul, entré à la 84e minute et buteur dans les derniers instants de la rencontre (1-0, 90+5e). Une réalisation qui compte et qui permet à Osasuna, 12e, de distancer ses poursuivants à trois unités. Vallecano campe à la 10e place.