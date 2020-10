Christian Eriksen en remet une couche sur son temps de jeu

Au Danemark, la trêve a été une belle réussite. Après avoir roulé sur les Îles Féroé (4-0), les Rouge-et-Blanc ont explosé l'Islande (3-0), avant de faire imploser l'Angleterre (1-0) et de lui passer devant au classement de son groupe de Ligue des Nations. Trois rencontres qui portent le sceau de Christian Eriksen (28 ans), le milieu de l'Inter ayant marqué lors de chacune d'entre elles.

Ce dernier, pas toujours titulaire depuis son arrivée en Italie, avait donc profité de cette parenthèse internationale pour mettre la pression sur son entraîneur en club, Antonio Conte, il y a cinq jours. Et au sortir d'une victoire importante à Wembley, le Danois a poursuivi sur sa lancée : «je pense que partout où j’ai joué, même chez les Spurs, cela a toujours été un plaisir de venir jouer en sélection. Et maintenant, ce n’est pas différent. Naturellement, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont changé et je ne joue plus autant qu’à Tottenham. Mais rien n’a changé. Je suis heureux de revenir à chaque fois parce qu’ici ils me font jouer et je suis heureux», a-t-il lâché en conférence de presse. À bon entendeur.