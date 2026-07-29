Ligue des Champions : gros changement à venir pour la VAR

L’UEFA a décidé de durcir le cadre d’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage à partir de la saison 2026-2027. Réunis à Nyon avec les représentants des 55 fédérations européennes et de l’IFAB, les responsables de l’arbitrage ont validé une interprétation commune des Lois du Jeu afin de réduire les interruptions et d’augmenter le temps de jeu effectif. La VAR ne devra désormais intervenir qu’en cas d’erreur manifeste ou lorsqu’une action importante a totalement échappé à l’arbitre.

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L’instance européenne souhaite également limiter les longues vérifications au bord du terrain, estimant qu’un contrôle qui s’éternise traduit souvent l’absence d’une erreur évidente. L’autorité de l’arbitre central sera ainsi renforcée, tandis que de nouvelles consignes plus strictes seront appliquées pour lutter contre les pertes de temps, harmoniser les décisions dans toutes les compétitions et améliorer la communication entre les capitaines et les officiels.