La Belgique sans Matias Fernandez-Pardo et Malick Fofana

Mark van Bommel a dévoilé ce vendredi sa liste pour les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations. Le sélectionneur de la Belgique a retenu 26 joueurs pour ce rassemblement de novembre, avec un objectif bien précis : décrocher la deuxième place du groupe afin d’espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Pour y parvenir, les Diables Rouges devront négocier deux rendez-vous importants. Ils se déplaceront d’abord en Turquie, le jeudi 12 novembre à 18 heures, avant de recevoir l’Italie, actuellement deuxième du groupe, le dimanche 15 novembre à 20h45. Deux rencontres qui seront déterminantes pour la suite du parcours belge dans cette Ligue des nations.

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Dans les buts, Mark van Bommel a choisi de faire confiance à Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Mike Penders (Chelsea) et Jari De Busser (AZ Alkmaar). Thibaut Courtois est toujours en pause. En défense, le sélectionneur a convoqué Timothy Castagne (Fulham), Nathan Ngoy (LOSC), Arthur Theate (Bologne) ou encore Maxim De Cuyper (Brighton). Roméo Lavia (Chelsea) et Kevin De Bruyne (Naples) sont aussi de la partie, tout comme Diego Moreira (AC Milan), Jérémy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG) et Romelu Lukaku (Fenerbahçe). Koni De Winter (AC Milan), Zeno Debast (Sporting), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle) et Malick Fofana (Sunderland) sortent du groupe, quand Loïs Openda (OL) est lui blessé.

La liste de la Belgique :

Les gardiens : Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Jari De Busser (AZ Alkmaar)

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Les défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Maxime De Cuyper (Brighton), Josué Kongolo (Genk), Brandon Mechele (FC Bruges), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (FC Bruges), Kyriani Sabbe (FC Bruges), Arthur Theate (Bologne)

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Les milieux : Kevin De Bruyne (Naples), Mandela Keita (Parme), Roméo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (FC Bruges)

Les attaquants : Hugo Cuypers (CF Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Mika Godts (Paris SG), Romelu Lukaku (Fenerbaçhe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (AC Milan), Leandro Trossard (Besiktas)