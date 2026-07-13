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Coupe du Monde 2026 : les maillots de la demi-finale France-Espagne dévoilés

Par Sasha Nahon
Rabiot @Maxppp
France Espagne
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Les couleurs sont désormais connues pour la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Espagne. Les Bleus porteront leur traditionnel maillot bleu, tandis que la Roja évoluera en blanc lors de cette affiche prévue mardi à 21h à Dallas. Un choix validé par les organisateurs en amont de la rencontre.

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La France conservera ainsi sa tenue principale pour ce choc face aux Espagnols, qui délaisseront leur habituel maillot rouge au profit de leur deuxième tunique. Les deux sélections s’affronteront avec une place en finale de la Coupe du Monde en jeu.

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