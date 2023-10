Real Madrid : Vinicius Junior a reçu une proposition complètement dingue

Malheureusement, Vinicius Junior a encore connu une soirée compliquée. Lors du déplacement du Real Madrid à Séville, il a été ciblé par un individu qui a répliqué les gestes du singe. Des actes racistes intolérables dont a encore été victime le joueur brésilien, auteur d’une prestation assez moyenne, lui qui était pourtant en grande forme avant la trêve.

Des problèmes récurrents auxquels doivent faire face le principal concerné ainsi que le Real Madrid. Dans le même temps, le joueur suscite des convoitises loin des terres espagnoles. Comme l’indique Defensa Central, Al-Ahli, l’écurie saoudienne, a l’intention de se l’offrir dans un avenir proche, lui qui discute d’une prolongation avec sa direction.

Le Real Madrid a aussi des arguments

Et le club, financé par le gouvernement, a l’intention de mettre de gros moyens sur la table pour l’enrôler. On évoque une potentielle offre de 350 millions d’euros, avec un salaire en plus impossible à refuser pour l’ailier de 23 ans. De quoi convaincre le Real Madrid ? Pas forcément, puisque les Madrilènes n’ont aucune intention de le vendre et veulent construire l’avenir en s’appuyant, en grande partie, sur l’ancien de Flamengo. Il faudra donc débourser sa clause libératoire d’un milliard d’euros, ce qui semble tout de même assez peu envisageable malgré les moyens illimités des écuries saoudiennes.

Quant au joueur, il ne serait pas forcément tenté par une aventure loin du Santiago Bernabéu. Surtout que dans les discussions qu’il mène pour prolonger le bail qui le lie aux Merengues, il est question de lui offrir le meilleur salaire du club. Cela serait logiquement toujours inférieur à ce qu’il pourrait toucher en Saudi Pro League, mais suffisant pour éloigner définitivement les sirènes saoudiennes…