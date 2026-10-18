SPL : Abderrazzak Hamedallah devient le joueur plus décisif de l’histoire du championnat

Abderrazak Hamedallah continue d’écrire sa légende en Arabie saoudite. Déjà considéré comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire de la Saudi Pro League, l’international marocain a franchi un nouveau cap ce samedi. Buteur face à Al Dirayah sous les couleurs d’Al Taawon, l’ancien joueur d’Al Nassr et d’Al Ittihad est tout simplement devenu le joueur le plus décisif de l’histoire du championnat saoudien. Avec désormais 184 contributions offensives, 159 buts et 25 passes décisives, le Marocain s’empare d’un record prestigieux et confirme son incroyable régularité au fil des saisons.

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🇲🇦 Al Taawoun's Abderrazak Hamdallah breaks the record for most goal contributions of all-time in the Roshn Saudi League - 184 G/A 🔝 pic.twitter.com/oJ3YhA4xx0 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 17, 2026

Et Abderrazak Hamedallah pourrait très rapidement s’offrir un autre record historique. Avec ses 159 réalisations en Saudi Pro League, l’attaquant marocain n’est désormais plus qu’à sept longueurs du record de buts détenu par Nasser Al-Shamrani, auteur de 166 réalisations dans le championnat. Une marque qui semble plus que jamais à sa portée, tant le buteur continue de faire preuve d’efficacité devant les cages adverses. Après avoir brillé sous les couleurs d’Al Nassr puis d’Al Ittihad, Hamedallah poursuit donc sa moisson avec Al Taawon, avec un objectif désormais clairement identifié : devenir également le meilleur buteur de l’histoire de la Saudi Pro League.