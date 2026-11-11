Strasbourg se cherche déjà un nouveau coach

Hugo Oliveira pourrait-il déjà quitter le Racing Club de Strasbourg ? Arrivé cet été sur le banc alsacien, le technicien portugais de 47 ans se retrouve dans une situation délicate après seulement dix journées de Ligue 1. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants strasbourgeois ont commencé à sonder plusieurs entraîneurs ces derniers jours, signe que l’avenir de leur entraîneur suscite de sérieuses interrogations en interne. Avec seulement dix points au compteur et deux petites longueurs d’avance sur la zone de relégation, le Racing est très loin des ambitions affichées par son propriétaire BlueCo, qui souhaite voir le club se qualifier régulièrement pour les compétitions européennes. La trêve internationale pourrait ainsi permettre à la direction de faire le point sur la situation d’Oliveira, dont les méthodes ne semblent pas produire les résultats espérés. Parmi les profils disponibles figure notamment Wilfried Nancy, toujours sans club. Pour l’heure, aucun départ n’a été officialisé, mais les premières démarches entreprises par les dirigeants témoignent d’une confiance fragilisée envers le Portugais.

La suite après cette publicité

Le bilan sportif d’Hugo Oliveira explique en grande partie ces premières recherches. Strasbourg n’a récolté que quatre points au cours des deux derniers mois et reste sur une défaite inquiétante à Toulouse (3-1). Surtout, l’équipe a perdu plusieurs caractéristiques qui faisaient sa force ces dernières saisons. Habitué à exercer un pressing haut et à récupérer rapidement le ballon, le Racing affiche désormais une possession moyenne de seulement 48,4 %, soit le onzième total de Ligue 1. Les difficultés offensives s’accompagnent également d’une grande fragilité défensive, avec 22 buts encaissés en dix journées, le pire bilan du club à ce stade depuis 26 ans. « On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas gagner en encaissant trois buts. Il faut trouver ce qui ne va pas », avait notamment regretté Lucas Högsberg après la rencontre face à Toulouse. Cette situation intervient dans un contexte d’instabilité sur le banc strasbourgeois : après les départs successifs de Liam Rosenior vers Chelsea en janvier et de Gary O’Neil à Ipswich Town en juin, Oliveira est déjà le troisième entraîneur du club en moins d’un an. Son éventuel remplacement prolongerait donc une période de changements permanents, alors que le Racing a également connu une quarantaine de mouvements de joueurs lors du dernier mercato estival.