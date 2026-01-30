Le formidable rebond de Luis Castro à Levante après le cauchemar au FC Nantes

Il y a encore six semaines, Luis Castro était encore l’entraîneur du FC Nantes. Mais au terme d’une journée où il avait commencé par régler ses comptes en conférence de presse, accusant notamment la presse de diffuser de fausses informations, l’entraîneur portugais avait bel et bien été évincé d’un club qu’il avait seulement rejoint l’été précédent. Il fait désormais partie de cette très longue liste de techniciens virés par Waldemar Kita : 21 au total depuis août 2007 et le rachat par l’homme d’affaires franco-polonais. Avec 13% de victoires, soit 2 en 15 matchs dirigés, il possède avec Miguel Cardoso le 2e pire bilan de cette ère, derrière tout de même l’indétrônable Raymond Domenech, aucun succès en 8 rencontres.

Le coach de 45 ans n’est pas resté au chômage bien longtemps. 10 jours après son licenciement, il retrouvait un poste du côté de Levante, lanterne rouge de Liga. La mission maintien s’annonçait délicate avec 6 longueurs de retard sur le premier non relégable seulement après 4 rencontres sur le banc, le club espagnol est déjà remis sur de bons rails. En 4 matchs seulement, Castro a déjà obtenu autant de victoires que les bords de l’Erdre et de la Loire. Les Granotes sont certes toujours relégables avec désormais 5 points de retard sur la ligne de flottaison mais la course est totalement relancée avec une moyenne de 1,75 point par match. Ils ont déjà gagné une place, lâchant même Oviedo, 4 unités derrière.

Première victoire de la saison à domicile à la 90e+6

Le premier succès autoritaire contre le Séville FC (3-0) a redonné confiance et moral à un groupe qui en manquait cruellement. Le nul obtenu à domicile contre l’Espanyol (1-1), 5e de Liga en ce moment, a confirmé cette nouvelle dynamique. La défaite sans démériter sur la pelouse du Real Madrid (0-2) dans une ambiance électrique a vite été évacuée. Levante ne joue pas ce championnat-là, plutôt celui du labeur où le moindre point engrangé peut avoir son incidence sur le classement final. Le succès renversant de ce week-end contre Elche est de ce marqueur-là. D’abord mené, le club valencien a retourné la situation en seconde période, avant de se faire égaliser dans le temps additionnel. Puis Alan Maturo a surgi pour offrir les trois points aux siens (3-2) à la 90e+6.

Si c’est encore bien trop prématuré pour qualifier ce scénario rocambolesque de victoire du maintien, elle a évidemment une incidence majeure sur l’état d’esprit de ce groupe complètement revigoré. «Ce qui m’a le plus marqué, c’est que, même après l’égalisation à 2-2, la détermination de l’équipe était telle qu’ils ont réussi à l’emporter», se réjouissait le technicien portugais, célébrant au passage la première victoire à domicile de la saison. Même le public est désormais dans sa poche. «J’ai dit aux joueurs que nous risquons de perdre, mais que nous devons tout donner, et alors les supporters seront avec nous. Le plus important, c’est Levante», assurait-il vendredi dernier. Sept mois après, la Ciutat a enfin pu rugir de plaisir.

Changement tactique, ressorts psychologiques et mercato

Ce message aux fans est loin d’être anodin. Cette mission sauvetage passe aussi par eux. Pour la réception d’Elche, il a demandé à ce que l’équipe arrive au stade en bus, entouré par plus d’un millier de fans qui ont donné de la voix. Ce front commun n’est pas le seul changement. La préparation d’avant-match a eu lieu à l’hôtel pour une sorte de mini stage d’entraînement. Il y a les ressorts psychologiques mais aussi tactiques et managériaux. Luis Castro est passé en 4-2-3-1 pour un meilleur équilibre d’équipe. Il peut aussi s’appuyer sur l’aide de quelques recrues arrivées cet hiver, malgré des finances exsangues. 2 joueurs ont déjà posé leurs valises et ce n’est pas sans doute pas terminé.

Parmi eux, on retrouve le milieu de terrain français prêté par le LOSC, Ugo Raghouber (22 ans). Le technicien le connaît bien pour l’avoir eu, déjà sous la forme d’un prêt, à Dunkerque l’an dernier. Sa prestation contre Elche a de quoi nourrir de gros espoirs. «Il peut faire encore mieux, mais son match était satisfaisant», résume l’entraîneur. L’ailier Tay Abed, «un bon joueur, pour le présent comme pour l’avenir», arrivé de la réserve du PSV Eindhoven, est lui aussi très attendu par son nouveau coach. L’objectif est maintenant de capitaliser sur cette dynamique malgré de prochains rendez-vous difficiles contre l’Atlético et à San Mamés face à Bilbao. «Nous savons que c’est un marathon.» L’endurance n’avait pas été le point fort de Castro à Nantes, il l’est déjà davantage en Espagne.