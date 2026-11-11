Real Madrid : mais que se passe-t-il avec Thiago Pitarch ?

Il y a quelques mois, tout Madrid était sous le charme de Thiago Pitarch. Lancé dans le grand bain par Alvaro Arbeloa, qui le connaissait très bien des équipes de jeunes du club merengue, le jeune milieu de terrain formé à La Fabrica avait été assez performant. Il faut dire qu’il avait été responsabilisé très tôt, étant même titulaire lors des deux matchs de huitièmes face à Manchester City, et lors du match aller de quart de finale face au Bayern Munich. Une bonne vingtaine d’apparitions en équipe première, et même s’il avait forcément commis quelques erreurs, on sentait un potentiel intéressant, et tout indiquait qu’il pourrait devenir, à terme, un joueur utile pour ce Real Madrid, surtout avec les problèmes bien connus de l’équipe au milieu.

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Mais cette saison, beaucoup se demandent où est passé Pitarch. Si personne ne l’imaginait être titulaire dans ce Real Madrid, évidemment, beaucoup pensaient qu’il pouvait avoir du temps de jeu par ci par là, notamment dans les matchs où le Real Madrid mène avec une avance confortable au tableau d’affichage. Mais pour l’instant, on ne l’a vu qu’une petite minute, face à Valence, le week-end dernier, entrant en jeu en toute fin de partie. Comment expliquer cette mise au placard ? Il convient d’abord d’apporter un peu de contexte : Thiago Pitarch n’a pas eu de chance, puisqu’il s’est blessé lors d’un des premiers entraînements de la pré-saison.

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Mourinho compte sur lui

Une blessure au genou en juillet, synonyme de presque deux mois d’absence, et donc d’indisponibilité pour les premières rencontres officielles de la saison. Le tout, après un très bon Euro U19 qu’il venait de remporter avec la Roja. Pas le meilleur moyen de convaincre et de se montrer devant José Mourinho. De retour à l’entraînement au début de mois de septembre, son rôle a été anecdotique. Il faut dire que même si le milieu de terrain est considéré comme le point faible du Real Madrid, il y a tout de même de la concurrence, avec, pour deux postes, des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Bernardo Silva et Fede Valverde, même si ce dernier évolue désormais en tant que latéral droit. Ce changement de position de l’Uruguayen peut d’ailleurs être bénéfique pour Pitarch.

Tout dépendra forcément d’un José Mourinho qui compte sur lui. Le Portugais avait par exemple bloqué son départ cet été, alors que des clubs comme Fulham s’étaient positionnés. Le Special One estimait - et estime probablement toujours - que le joueur peut être utile, confirmant, fin août, qu’il le considérait pleinement « comme un joueur de l’équipe première » et non du Castilla. Le joueur a pourtant, ces dernières semaines, dû redescendre avec l’équipe B pour grappiller du temps de jeu et rester en forme. Une situation et un déclassement un peu difficiles à vivre, forcément, mais comme le révèle AS, le joueur a un comportement parfait et n’a causé aucun problème en interne, travaillant dur pour se refaire une place. Convoqué par les Espoirs espagnols pendant la trêve, il va en profiter pour se ressourcer, lui qui brille toujours sous le maillot de la Roja et de ses équipes de jeunes. Au sein du Real Madrid et de la Fédération, on reste convaincu de son potentiel et on espère pouvoir le conserver face aux assauts du Maroc. La balle est dans le camp de Mourinho.