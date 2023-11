Real Madrid : le sondage qui fait mal à Kylian Mbappé

Ce mardi, Kylian Mbappé (24 ans) va rencontrer Newcastle en Ligue des champions. Un match où le crack de Bondy sera attendu au tournant. En parallèle, le Français fait encore et toujours parler de lui en Espagne et au Real Madrid. Hier soir, les journalistes et consultants de l’émission El Chiringuito de Jugonés ont évoqué son cas. KM7, s’il venait à rejoindre Madrid, devrait trouver une place sachant que le côté gauche est occupé par Vinicius Jr. Il a donc été demandé aux personnes présentes sur le plateau si elles échangeraient Vini pour Mbappé. Les avis ont divergé.

L’un des journalistes a expliqué que ce serait "une injustice sportive" et que le Brésilien est le seul joueur à tout donner à chaque match depuis deux ans. Le présentateur, Josep Pedrerol, était du même avis et a expliqué qu’aucun supporter ne changerait Vinicius de place pour placer Mbappé. Guti, lui, a expliqué que le Brésilien ne se sentirait pas bien à droite et que Rodrygo serait la victime de l’arrivée de KM7. Enfin, les supporters madrilènes ont été invités à s’exprimer sur le sujet. Et le résultat est plutôt clair : 69,4% sont pour laisser Vinicius à sa place alors que 30,6% pensent l’inverse et opteraient pour Mbappé. Ce dernier, qui préfère visiblement jouer à gauche, devra certainement trouver une place ailleurs. D’autant que le Real Madrid a besoin d’un n°9 plus que d’un ailier.