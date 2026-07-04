Tunisie : Hervé Renard quitte déjà son poste

Hervé Renard a officialisé ce samedi la fin de son aventure à la tête de la sélection tunisienne une semaine après l’élimination des Aigles de Carthage lors de la Coupe du Monde 2026. Dans un message publié sur son compte Instagram, le technicien français a remercié la Fédération tunisienne de football pour l’opportunité qui lui a été offerte de participer au tournoi mondial, évoquant « un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable ».

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« Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la FTF pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026 », a-t-il écrit, avant d’adresser ses vœux à son ancienne équipe : « Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l’avenir. Je suis convaincu qu’elle continuera à grandir, à faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire ». L’ancien sélectionneur du Maroc et de l’Arabie saoudite a également remercié « tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de cette aventure » avant de conclure : « Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Mon aventure prend fin». Pour rappel, des rumeurs autour d’un potentiel rebond en Algérie sont déjà sorties.