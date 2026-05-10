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Ligue 1

OM : Balerdi adresse un message aux supporters marseillais

Par Valentin Feuillette
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
Le Havre 0-1 Marseille

Après une semaine sous haute tension et un déplacement marqué par le boycott d’une partie des supporters marseillais, Leonardo Balerdi a savouré le succès décroché sur la pelouse du Havre (1-0). Au micro de Ligue 1+, le défenseur et capitaine de l’OM a insisté sur l’importance de cette victoire dans un contexte particulièrement compliqué pour le club phocéen.

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«C’est important car c’est une période difficile pour nous, pour tout le club et les supporters. On souffre beaucoup de l’intérieur. Ca ne se voit pas. On veut toujours gagner. Aujourd’hui on a pris les 3 points. On va aller chercher la même chose à la maison. On sera à la maison, on jouera avec cet avantage. On doit aller gagner, c’est très important pour le club», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
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