Chelsea : Roman Abramovich met les choses au clair !

Ces derniers temps, les rumeurs vont bon train du côté de Chelsea et d'une possible vente. Alors que la situation reste toujours aussi floue et que le club n'a toujours pas été vendu, certaines rumeurs expliquaient que Roman Abramovich avait décidé d'augmenter le prix de vente à la dernière minute ou encore de ne plus donner les bénéfices de la vente à une association comme il l'avait promis.

La suite après cette publicité

Via un communiqué, Chelsea a décidé de mettre les choses au clair. «Premièrement, les intentions de M. Abramovich concernant le don du produit de la vente de Chelsea à une association caritative n'ont pas changé. (...) Deuxièmement, M. Abramovich n'a demandé le remboursement d'aucun prêt - de telles suggestions sont entièrement fausses - tout comme les suggestions selon lesquelles M. Abramovich aurait augmenté le prix du Club à la dernière minute. Dans le cadre de l'objectif de M. Abramovich de trouver un bon repreneur pour le Chelsea FC, il a cependant encouragé chaque actionnaire tout au long de ce processus à s'engager à investir dans le Club - y compris dans l'Académie, l'équipe féminine, le nécessaire réaménagement du stade ainsi que le maintien des travaux et de la Fondation Chelsea. Suite aux sanctions et autres restrictions imposées à M. Abramovich par le Royaume-Uni depuis l'annonce de la vente du Club, le prêt a également fait l'objet de sanctions de l'UE, nécessitant des approbations supplémentaires. Cela signifie que les fonds seront gelés et soumis à une procédure légale régie par les autorités. Ces fonds sont toujours destinés à la Fondation. Le gouvernement est conscient de ces restrictions ainsi que des implications juridiques. Pour être clair, M. Abramovich n'a aucun accès ni contrôle sur ces fonds et n'aura aucun accès ni contrôle sur ces fonds après la vente. Malgré l'évolution des circonstances depuis son annonce initiale, il reste déterminé à trouver un bon repreneur pour le Chelsea FC et à s'assurer que les bénéfices iront à de bonnes causes», peut-on notamment lire.