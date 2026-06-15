Real Madrid : Bernardo Silva retarde son arrivée

Courtisé par le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, Bernardo Silva (31 ans) a finalement dit oui au Real Madrid, qui a accédé à toutes ses demandes et celles de son agent. L’ancien de Monaco va rejoindre libre la capitale ibérique après la fin de son contrat à Manchester City le 30 juin prochain. Mais El Confidencial précise que le milieu, qui aura 32 ans en août, va retarder sa signature au mois de juillet. Bien que le deal soit bouclé, les deux parties ont accepté d’attendre quelques jours.

La suite après cette publicité

El Confidencial explique que ce délai est uniquement motivé par des raisons fiscales. En effet, Bernardo Silva veut passer le moins de temps sur le sol espagnol afin d’éviter de payer 45% d’impôts. Pour cela, il doit prouver qu’il n’a pas résidé plus de 183 jours en Espagne comme le stipule la loi du pays. En rejoignant les Merengues en juillet, il résidera moins longtemps de l’autre côté des Pyrénées et évitera de payer plus d’impôts.