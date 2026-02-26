Menu Rechercher
Justice : Wissam Ben Yedder sort du silence

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Wissam Ben Yedder @Maxppp

Wissam Ben Yedder est soulagé. Plus tôt dans la foulée, L’Équipe annonçait que le renvoi de WBY et de son frère devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour viol avait finalement été annulé après un arrêt rendu par la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Depuis, le joueur est sorti du silence.

Wissam Ben Yedder
Après avoir posté une photo de lui avec le message «Merci», l’attaquant de 35 ans n’a pas caché sa joie. «Je suis heureux de la décision rendue par la justice. J’ai toujours clamé mon innocence et aujourd’hui la Cour d’appel m’a entendu. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début à savoir mes proches, mes supporters et le public».

