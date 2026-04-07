La chaîne TV du Real Madrid crie encore au scandale

Ce week-end a laissé des traces à Madrid. Battu à Majorque (2-1) lors de la 30e journée de Liga malgré la titularisation de Kylian Mbappé, le Real Madrid voit son rival, le Barça, prendre une avance de 7 points après sa victoire sur l’Atlético (2-1). Mais ce n’est pas seulement le résultat qui a provoqué l’agacement du club merengue : une décision arbitrale lors du match entre les Colchoneros et les Catalans a enflammé la chaîne TV du Real Madrid. En effet, la chaîne du club a dénoncé l’annulation par le VAR du carton rouge infligé à Gerard Martín pour une semelle à la 50e minute, alors que les Barcelonais étaient à onze contre dix, soulignant un traitement « inégal » entre les prétendants au titre.

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Les journalistes ont également rappelé le cas de Federico Valverde, expulsé contre l’Atlético sans que la VAR ne revienne sur la décision : « l’expulsion de Fede Valverde n’a pas été annulée par la VAR. Celle de Gerard Martín, en revanche, l’a été. Un oui, l’autre non. Pourquoi? ». La chaîne a dressé un bilan chiffré qui penche en faveur du Barça cette saison : treize décisions modifiées via le VAR ont profité aux Catalans contre sept défavorables, tandis que le Real Madrid n’a vu que trois décisions inversées en sa faveur et onze contre lui…