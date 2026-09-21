Real Madrid : le gros craquage de Jude Bellingham face à Giuliano Simeone

Le derby madrilène entre le Real Madrid et l’Atlético, remporté par les Colchoneros (2-1), a été particulièrement tendu ce dimanche soir. Réduit à dix après l’expulsion de Dean Huijsen, le Real Madrid a également vu plusieurs accrochages se multiplier sur la pelouse. D’après le Daily Mail, Jude Bellingham a notamment perdu son sang-froid après un duel avec Giuliano Simeone. Le milieu anglais, qui estimait avoir subi une faute et avoir reçu un coup de pied alors qu’il était au sol, s’est relevé avant de se diriger directement vers l’Argentin. Après une brève confrontation, Bellingham lui aurait lancé : « va te faire foutre, espèce de connard ! »

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GIULIANO SIMEONE TRIGGERING JUDE BELLINGHAM 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/2Ov4mtzkeW — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 20, 2026

En effet, Bellingham a manifesté sa colère auprès de l’arbitre en criant : « deux cartons rouges, deux, deux ! », avant de quitter la pelouse furieux. Ces épisodes sont intervenus dans une rencontre où le milieu anglais avait déjà eu une altercation avec Cristian Romero en première période, l’Argentin ayant particulièrement mimé des pleurs face à lui. Une nouvelle soirée sous haute tension pour Bellingham, dont le tempérament très compétitif avait déjà été évoqué par Thomas Tuchel par le passé.