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Ligue 1

OM : Pierre-Emerick Aubameyang sort encore l’extincteur face à Rennes

Par Tom Courel
1 min.
Aubameyang @Maxppp
Marseille 3-1 Rennes

Après les bêtises, place au football. Ce dimanche à 21h00, l’OM affrontait le Stade Rennais au Vélodrome, et Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs laissé sa trace avant de terminer la saison. S’il avait sorti l’extincteur la semaine passée, le buteur gabonais a pu sortir une belle prestation dans son jardin. En effet, l’attaquant de 36 ans a inscrit le troisième but olympien avant l’heure de jeu (50e).

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L'OM en passe de réussir sa mission 😎

Le troisième est signé 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠' 🧯

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À la suite d’une sorte de cafouillage dans la surface bretonne, il s’est retourné et a frappé du pied droit devant le malheureux Mathys Silistrie. Après une boulette sur le but d’Amine Gouiri plutôt dans la rencontre, le jeune portier n’a rien pu faire… une fois de plus. Un bonheur absolu pour l’un, une soirée délicate pour l’autre…

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