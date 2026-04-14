Les idées totalement insensées d’Aurelio De Laurentiis pour révolutionner le foot

À l’heure d’un désintérêt grandissant des nouvelles générations pour les matchs de football, chacun y va de sa petite idée pour tenter d’en redéfinir les contours. Arsène Wenger a vu sa proposition sur le hors-jeu trouver un écho de l’autre côté de l’Atlantique, la FIFA confirmant que le championnat du Canada allait désormais tester cette nouvelle règle (l’ancien entraîneur d’Arsenal souhaitait qu’un joueur soit signalé en position de hors-jeu uniquement si son corps entier dépassait celui du dernier défenseur).

La suite après cette publicité

Emblématique numéro 10 de l’équipe de France, Michel Platini avait soumis l’idée de redynamiser le jeu en retirant un joueur par équipe, passant ainsi à des matchs de 20 joueurs, et non plus 22. Aurelio De Laurentiis, patron de Naples, n’est pas allé jusque-là, mais le producteur et réalisateur de cinéma n’en demeure pas moins inventif. Dans un entretien accordé à The Athletic, il a exposé plusieurs de ses idées visant à séduire et retenir le jeune public.

La suite après cette publicité

Des matchs de 2 x 25 minutes

Au cours de ce long entretien, De Laurentiis propose notamment l’idée de passer au temps de jeu effectif, à l’image de ce qui se fait au basket. Selon des statisticiens, le temps de jeu réel d’un match de foot serait d’environ 60 minutes. De Laurentiis propose, lui, de passer à des matchs de football d’une durée de 50 minutes, mais avec un temps de jeu comptabilisé (deux mi-temps de 25 minutes). «Je réduirais la durée de chaque mi-temps de 45 à 25 minutes. Dans ce match de 50 minutes, le temps de jeu sera comptabilisé, sans que les arbitres ne récupèrent de minutes par des arrêts de jeu en fin de mi-temps», explique le dirigeant italien.

Dans une autre mesure, De Laurentiis souhaite supprimer les cartons sous leur forme actuelle, et les remplacer plutôt par des expulsions temporaires. «Je dirais : "toi, tu sors pendant cinq minutes (pour un carton jaune), et toi, tu sors pendant 20 minutes (pour un carton rouge)" !» Il souhaite davantage pénaliser les actions d’un joueur dans le match en cours, plutôt que lors des prochains, et ajoute que certains joueurs prennent délibérément des cartons afin de couper des actions adverses, sans que cela ne soit sanctionné de manière "significative" dans le jeu.

La suite après cette publicité

Un super championnat européen… mais qui ne se nommera pas "Super League"

Souvent pointé du doigt pour son utilisation poussée à l’extrême, le VAR devrait être repensé selon le patron de Naples. Il regrette par ailleurs le manque de buts, qu’il met sur le compte de la règle du hors-jeu : «il faut marquer plus de buts. Et pour marquer plus de buts, il faut changer les règles. On ne peut pas annuler un but pour quelques millimètres… Le hors-jeu doit être revu, et pas qu’un peu».

De Laurentiis avance d’autres idées farfelues qui devraient faire grincer des dents en Italie. Il propose par exemple une Serie A à 16 clubs et ajoute : «tant qu’à faire, si une équipe a moins d’un million de supporters, elle n’a probablement rien à faire là.» Autre idée : un "super championnat" composé des cinq meilleures équipes d’Italie, quatre d’Espagne, trois de France, quatre d’Allemagne et cinq d’Angleterre, mais qu’il refuse de nommer "Super League". Chacun se fera son avis.