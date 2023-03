Brest - PSG : les compositions officielles

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reprend le chemin de la Ligue 1. Battus par le Bayern Munich mercredi (2-0), les Parisiens, leaders du championnat, se déplacent sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi soir (21h) et vont tenter de relever la tête. Si tout le monde se demande comment va être gérer le « match d’après » par les hommes de Christophe Galtier, les Bretons, eux, sont quinzièmes et ont un objectif clair dans cette deuxième partie de saison : se maintenir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Avec les blessures confirmées de Marquinhos et Mukiele lors du match contre le Bayern, Christophe Galtier décide de revenir à une défense à quatre avec Pembélé à droite, Danilo et Ramos en charnière et Nuno Mendes à gauche. Zaïre-Emery est titularisé dans un milieu en losange aux côtés de Fabian Ruiz, Verratti et Soler. Messi et Mbappé débutent sur le front de l’attaque. En face, Eric Roy aligne un 4-3-3 sans surprise avec, notamment, un trio d’attaque Honorat-Mounié-Del Castillo.

À lire

Brest tient tête au PSG !

Les compositions officielles :

Brest : Bizot - Fadiga, Dari, Duverne, Brassier - Magnetti, Lees Melou, Belkebla - Honorat, Mounié, Del Castillo

PSG : Donnarumma - Pembélé, Danilo, Ramos, Mendes - Fabian Ruiz, Verratti, Zaïre-Emery - Soler - Messi, Mbappé

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 pour parier sur Brest - PSG. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Mbappé (coté à 3,00) pour tenter de remporter 30€.