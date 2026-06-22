CdM 2026 : le coup d’envoi de France-Irak retardé ?

Les experts météo n’ont pas du travail qu’en France avec la canicule. L’autre gros dossier du jour concerne la tenue du match entre la France et l’Iraq prévu à 23 heures du côté de Philadelphie. Or, un gros orage s’annonce au-dessus du Lincoln Financial Field. « Un violent orage est en approche » est le message diffusé sur les écrans du stade, pour prévenir les spectateurs.

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A l’heure où l’on écrit ces lignes, une grosse pluie s’abat sur la pelouse, à 3 heures du coup d’envoi. Selon beIN Sports, le match ne devrait pas être retardé, et la pluie pourrait même cesser juste avant le coup d’envoi. La plus grosse partie de l’orage pourrait en effet intervenir à la fin de la rencontre. Reste à savoir si les prévisions seront justes et si le match pourra se tenir dans les temps impartis. A noter néanmoins que l’entrée des supporters dans les tribunes est, pour le coup, bien retardée, ajoute RMC Sport.