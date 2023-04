Bayern : la date du retour de Lucas Hernandez est connue

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Lucas Hernandez. Victime d’une rupture du ligament croisé au genou droit avec l’équipe de France face à l’Australie en phase de poules de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le défenseur polyvalent tricolore avait repris l’entraînement individuel il y a un peu plus de semaines, comme l’avait annoncé le club via un communiqué publié sur son site officiel.

De plus, l’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait voir son séjour en Bavière prolongé d’une saison supplémentaire : en effet, les médias allemands avaient évoqué un accord entre le FCB et le Français de 27 ans pour renouveler son bail et ainsi y ajouter une année en plus, soit jusqu’en 2024. Cependant, quant au retour à la compétition, l’international aux 33 sélections devra attendre la saison prochaine, comme l’a annoncé Sky Sports Germany, ajoutant également que son entraînement individuel se passe bien pour le moment, afin de le revoir en forme pour la nouvelle saison qu’attend les hommes de Thomas Tuchel.

