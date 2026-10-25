Real Madrid : Kylian Mbappé a encore traumatisé le FC Barcelone !

Il se savait attendu. À 24 heures à d’un Ballon d’Or qu’il espère remporter, Kylian Mbappé avait un rendez-vous décisif : un Clasico, finalement remporté par les Madrilènes, qui va sûrement servir de tournant. Pour lui, comme pour son équipe. Et celui qui est souvent critiqué pour ses prestations dans les matchs à enjeu a plus que répondu présent, avec un doublé, permettant aux siens de revenir à trois points des Catalans au classement de la Liga.

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Pourtant, beaucoup annonçaient un match compliqué pour le Français et ses acolytes du secteur offensif madrilène, avec un Barça qui devait dominer les débats et priver les Merengues du ballon. Mais le Real Madrid a réussi à montrer un visage assez conquérant, neutralisant bien le jeu offensif barcelonais, et se projetant très vite vers l’avant, bien porté par de bons Jude Bellingham et Arda Güler. Kylian Mbappé a donc bénéficié de plus de situations que prévu devant, et il en a bien profité.

La bête noire du Barça

Élu homme du match par notre rédaction et par la Liga, l’international tricolore a certes eu de la réussite sur son premier but, puisque c’est un dégagement de Gerard Martin qui lui rebondit dessus qui lui permet de marquer. Mais il fallait être là. Et sur ce deuxième but, il avait parfaitement suivi, arrivé lancé pour propulser un caviar de Camavinga au fond des filets. De façon globale, il aura été assez intelligent dans le jeu, avec de nombreux appels qui ont fait mal dans le dos de la défense catalane. On l’a aussi senti un peu plus impliqué dans les tâches défensives.

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Il a d’ailleurs atteint la barre symbolique des 100 buts avec le Real Madrid. Le Barça est devenu sa deuxième victime préférée en carrière derrière Montpellier, avec 14 buts inscrits en 10 matchs face aux Blaugranas. A noter que 11 de ses réalisations ont été marquées sur la pelouse du Camp Nou, signe que Kylian Mbappé est chez lui en Catalogne ! De quoi définitivement lancer sa saison, et surtout, celle de son équipe !