Serie A : la Juventus se rassure à Lecce

La Juventus a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant sur la pelouse de Lecce (0-2), dimanche, lors de la 8e journée de Serie A. Les hommes de Luciano Spalletti ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et ont fait la différence en première période. Weston McKennie a ouvert le score à la 29e minute sur un coup franc astucieux de Douglas Luiz, avant que le milieu brésilien ne double la mise à la 41e minute d’une frappe croisée du droit. Malgré quelques tentatives adverses après la pause, les Bianconeri ont conservé leur avantage sans encaisser de but.

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Ce succès fait du bien à la Vieille Dame, qui restait sur un match nul et une lourde défaite en championnat face à la Lazio. Malgré plusieurs occasions de creuser l’écart, notamment par Cabal (89e), les Turinois ont assuré l’essentiel et reviennent à trois points de la quatrième place occupée par Côme, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. De quoi offrir un peu de répit à Spalletti, dont la situation sur le banc était devenue plus délicate ces dernières semaines.