Thierry Henry avait repéré le phénomène Jérémy Jacquet depuis bien longtemps

Arrivé à Liverpool cet été, Jérémy Jacquet (21 ans) a été arraché au Stade Rennais en échange de 63 M€. Depuis, le défenseur central tricolore a participé à cinq matches de Premier League aux côtés de Virgil van Dijk et il a déjà impressionné tout son monde. Idem en sélection, quand Zinédine Zidane l’a envoyé au charbon face à la Belgique. Jacquet est tellement apprécié sur les bords de la Mersey, qu’Ibrahima Konaté a déjà été oublié. Interrogé sur la réputation de son jeune compatriote, Thierry Henry a révélé qu’il avait repéré ce talent il y a quelque temps déjà.

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« Elle a toujours été très bonne. Quand j’étais sélectionneur des moins de 21 ans, je voulais le convoquer. Il n’avait que 16 ou 17 ans, mais il n’est pas venu parce qu’il devait passer ses examens. Même s’il était très concentré sur le football, il l’était tout autant sur l’obtention de ses diplômes. Il a les idées très claires, et sa famille sait ce qu’il doit faire et comment il peut réussir. On m’a dit qu’il avait toujours été considéré comme « le joueur à suivre », mais ça ne se passe pas toujours comme ça. J’ai souvent vu des joueurs qui étaient « le joueur à suivre » à cet âge-là ne pas le devenir, tandis que parfois, c’est l’inverse qui se produit. On voit bien qu’il comprend déjà ce qu’il doit faire, notamment sur le plan physique. Le fait de jouer aux côtés de Virgil (van Dijk) l’aide aussi. Mais suis-je surpris de le voir gérer ce niveau d’attente ? Non, pas vraiment, car il a toujours été confronté à cette situation dans le centre de formation en France », a-t-il déclaré sur Betway.