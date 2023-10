Le PSG a reçu de très mauvaises nouvelles du clan Mbappé

Le PSG a remporté ce duel face à Strasbourg avec brio (3-0). Si certains éléments de l’équipe parisienne inquiètent un peu, à l’image du duo RKM-Dembélé, d’autres s’affirment clairement, à l’image de Kylian Mbappé bien sûr, mais aussi d’un Carlos Soler qui a livré une de ses meilleures prestations depuis son début d’aventure parisienne. Cas assez similaire pour son compatriote Fabian Ruiz.

Seulement, à quelques jours de ce duel passionnant face à l’AC Milan en Coupe d’Europe, le PSG aurait reçu de mauvaises nouvelles. Pas forcément surprenantes, ni pour l’état-major parisien ni pour les supporters, mais difficiles à entendre. Comme le révèle Mario Cortegana, correspondant à Madrid pour le sérieux média The Athletic, le PSG est très pessimiste quant à l’avenir de son meilleur joueur, Kylian Mbappé.

Le PSG est fixé

Si certains médias évoquaient une dernière offre de prolongation un peu désespérée de la part des dirigeants parisiens, elle a visiblement été refusée. Les plans de Kylian Mbappé vont bien dans le sens d’un départ cet été, et le PSG en est désormais pleinement conscient. La deuxième partie de cette information livrée par le journaliste ne surprendra également pas grand monde : c’est du côté de Madrid qu’il devrait rebondir. Rien n’est encore bouclé avec l’écurie de la capitale espagnole, mais la tendance est clairement à un départ en direction du Santiago Bernabéu cet été.

Il faut dire que d’ici un peu plus de deux mois, Kylian Mbappé (8 buts en 8 matchs de Ligue 1 cette saison) et le Real Madrid pourront discuter sans que le PSG n’ait son mot à dire. L’hypothèse de voir d’autres clubs s’immiscer dans la danse est aussi sur la table, mais c’est tout de même le club de Liga qui est le grand favori au moment où on écrit ces lignes.