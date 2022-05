Euro U17 : la France sort l'Allemagne et se qualifie en demi-finale

Parmi les prétendants à la victoire à l'Euro U17, la France avait démarré fort face à la Pologne (6-1) avant de cartonner la Bulgarie (4-0) et perdre contre les Pays-Bas (3-1). Opposé au favori allemand en quart de finale, les jeunes Français ont réalisé un joli coup en ouvrant le score via le Strasbourgeois Tom Saettel (19e). Si l'Allemagne a poussé pour revenir et a égalisé avant la pause grâce à Nelson Weiper (38e), le score est resté de 1-1.

Les deux équipes ont dû s'affronter lors d'une séance de tirs au but. Loupant les deux premiers tirs et se retrouvant menée 2-0, la France a inversé la donne pour gagner sur le score de 4-3 et aller en demi-finale. Au prochain tour, la France défiera le vainqueur d'Espagne - Portugal.