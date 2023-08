PSG : les deux options discutées pour l’avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Tout ça pour ça ! Au cœur de l’actualité parisienne et madrilène depuis plusieurs semaines désormais, Kylian Mbappé (24 ans) devrait finalement rester au sein de la capitale française cette saison. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, en froid avec sa direction et placé dans le loft au cours de l’été, le Bondynois a finalement réintégré le groupe francilien. Décisif contre Toulouse, le week-end dernier, l’international français (70 sélections, 40 buts) semble désormais se diriger vers un avenir plus radieux dans la Ville Lumière.

Dans cette optique et alors que nous vous révélions récemment que le champion du monde 2018 ouvrait la porte à une prolongation jusqu’en juin 2025 avec le PSG, les nouvelles révélations de la presse anglaise vont en ce sens. Ainsi, d’après Sky Sports, Mbappé jouera bien au PSG cette saison et ne partira pas librement à la fin de son contrat. D’après le média britannique, l’ancien Monégasque est d’ailleurs actuellement en négociations avec le Paris Saint-Germain pour trouver un terrain d’entente.

Des informations allant également dans le sens des propos tenus, ce jeudi, par un certain Carlo Ancelotti. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a, en effet, assuré qu’il ne recruterait à «100 %" aucun autre joueur au cours de cette période», précisant que son équipe répondait parfaitement à ses attentes. Dès lors, si le PSG imaginait récemment que sa star avait accepté de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre à la fin de la saison et poussait pour un départ dès cet été (le club de la capitale avait notamment accepté une offre record de 300 millions d’euros d’Al-Hilal, mais le joueur n’était pas intéressé par un départ), la donne a depuis clairement changé.

Après «une discussion constructive» entre le numéro 7 parisien et sa direction, le PSG a décidé de réintégrer le meilleur buteur de l’histoire du club et négocie désormais cette fameuse prolongation. À ce titre, deux options s’offrent, aujourd’hui, à Kylian Mbappé. D’un côté et comme nous vous le révélions, la signature de l’option de prolongation d’un an jusqu’en 2025. De l’autre, la signature d’un nouveau contrat qui lierait alors très certainement le Français de 24 ans au PSG au-delà de 2025. Reste désormais à connaître la décision finale du clan Mbappé. Une chose est sûre, si Sky Sports précise que le PSG s’est refusé à tout commentaire, la relation entre les différentes parties s’est, plus que jamais, apaisée.