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Ligue 1

Les réseaux sociaux explosent après le report de Lens-PSG

Par Jules Kutos-Bertin
Lens PSG
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Ce jeudi, la LFP a officialisé le report du match entre le RC Lens et le PSG. Une décision qui a été tranchée à l’unanimité par la Ligue, mais qui fait débat puisque les Sang et Or ne voulaient pas reporter ce match. Les réactions n’ont pas tardé à arriver après l’annonce du report de la rencontre entre le RC Lens et le PSG… et la plupart des arguments vont à l’encontre du club de la capitale.

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