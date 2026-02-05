Fenerbahçe : l’arrivée en rockstar de N’Golo Kanté

L’arrivée de N’Golo Kanté à Fenerbahçe mercredi soir a confirmé l’ampleur de l’attente autour du champion du monde 2018. À l’aéroport, plusieurs milliers de supporters se sont même positionnés derrière les grilles pour apercevoir l’international français de 34 ans, brandissant écharpes et drapeaux aux couleurs du club. Fumigènes allumés et chants explosifs, l’ambiance était digne d’une arrivée grandiose avant même qu’il soit sur les pelouses de Süper Lig, comme on peut le voir avec cette vidéo publiée sur X par les fans du club turc.

Lors de cet accueil, synonyme de fête, l’ancien joueur de Caen, Leicester, Chelsea et plus récemment Al-Ittihad, a avancé au milieu d’une grande foule de photographes saluant timidement le public avec son sourire. Sous-contrat jusqu’en 2028, le tricolore semble déjà plaire aux fans.