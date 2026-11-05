Lens : Jean-Louis Leca défend et maintient Yannick Cahuzac après l’humiliation contre Côme

L’ampleur du naufrage artésien a repoussé les limites de l’entendement mercredi soir face à Côme (1-9). Même avec le recul d’une journée, l’incompréhension demeure toujours aussi profonde, et on se demande bien quels leviers Yannick Cahuzac compte actionner pour remobiliser ses troupes, alors que Lens affrontera l’Olympique de Marseille dimanche soir juste avant la trêve.

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A priori, cette pause ne devrait pas sonner le glas de l’aventure du coach lensois, qui garde la confiance de son directeur sportif Jean-Louis Leca. Interrogé par L’Équipe ce jeudi soir, l’ancien gardien a déclaré qu’une démission ou un renvoi de son entraîneur n’étaient pas d’actualité : « si Yannick Cahuzac m’a présenté sa démission après la défaite ? Pas du tout. Personne ne pense à partir. Ni lui, ni nous. On l’aurait refusée (s’il avait posé sa démission). Il faut comparer ce qui est comparable : lors de la campagne de Ligue des champions de 2023-2024, on avait recruté à l’intersaison pour 66 M€ et on avait une masse salariale supérieure de 15 M€ à celle de la saison actuelle. Après, je comprends que des gens s’interrogent sur ce 9-1. On le vit mal, nous aussi. Ça fait partie du métier de prendre des coups comme ça. »

« Je n’ai qu’une envie : qu’on y retourne contre l’OM »

Au moment d’analyser le non-match de son équipe, Leca a évoqué un « fiasco total », ajoutant : « on n’a pas estimé que certains avaient triché. (…) Ce qui est sûr, c’est qu’à un moment donné, il aurait fallu fermer la boutique. » C’était la teneur de son échange avec Cahuzac à la pause, quand Lens était déjà mené de trois buts : « si on avait marqué dès le début de la deuxième période, s’il y avait eu 3-1, peut-être que ça aurait pu changer… Mais à la 47e minute, ce sont eux qui mettent le quatrième et là, oui, on aurait dû fermer le match. » Il a également rappelé les états de forme de Todibo, amoindri alors qu’il devait être titulaire pour ce match, et de Gradit, revenu de blessure, pour justifier le choix de Cahuzac de ne pas cadenasser à la pause.

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Lens doit-il conserver Yannick Cahuzac après la défaite 9-1 ? Oui, un accident ne doit pas tout remettre en question Non, il ne peut pas survivre à une telle humiliation Le problème dépasse la responsabilité de l'entraîneur Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais Leca veut tout de même retenir les bonnes choses aperçues ces dernières semaines, notamment face à Lyon (2-1), Troyes (3-1) ou encore le Paris FC (2-1). « Je sais que c’est un fiasco, mais il y a eu des bonnes choses ces derniers temps malgré tout, et ça ne doit pas tout effacer. (…) On est groggy, mais il faut avancer et croire en nous. (…) C’est dur, mais on a de l’honneur. Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : qu’on y retourne contre Marseille. » Leca dit assumer son choix de renvoyer Dino Toppmöller, il y a sept semaines, et son envie de rebondir, même s’il reste conscient qu’une défaite de cette ampleur laisse des traces. Le RC Lens veut tourner la page, mais avancer avec Yannick Cahuzac.