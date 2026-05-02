Ligue 1
Nantes : l’extraordinaire but d’Abline pour enterrer l’OM
1 min.
@Maxppp
Un naufrage. En déplacement sur la pelouse du FC Nantes, l’OM s’est totalement sabordé en quelques minutes. Alors que Ganago a ouvert le score en début de seconde période, Rémy Cabella a doublé la mise dans la foulée. C’est finalement Matthis Abline qui a enterré les derniers espoirs phocéens.
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L1+ @ligue1plus – 16:21
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Extraordinaire but de l'attaquant nantais qui s'amuse dans une défense marseillaise plus que passive... Le @FCNantes frappe un grand coup 🥊
#FCNOM
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Passeur décisif pour le premier but nantais, l’attaquant de 23 ans a inscrit un but formidable ce samedi. Trouvé sur la droite, l’ancien de Rennes a repiqué dans l’axe et s’est défait de plusieurs adversaires au bord de la surface avec un double-contact merveilleux. Pour finir, il a crucifié Jeffrey De Lange à bout portant pour marquer le troisième but de la folle après-midi des Canaris.
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