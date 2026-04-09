Le banger concédé par Strasbourg face à Mayence

Le RC Strasbourg débute ses quarts de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face à Mayence, en Allemagne. Et les coéquipiers de Valentine Barco ont très mal entamé leur rencontre concédant deux buts en moins d’une demi-heure.

La suite après cette publicité

La faute au talent des joueurs allemands qui ont inscrit deux sublimes buts dans ce match. Le premier a été marqué par le Japonais Kaishū Sano qui calait une merveille de frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface. Le second a été inscrit par Stefan Posch qui a parfaitement repris d’une reprise de volée le corner de son coéquipier. De quoi compliquer la tâche des Strasbourgeois.