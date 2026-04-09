UEFA Europa Conference League
Le banger concédé par Strasbourg face à Mayence
1 min.
@Maxppp
Le RC Strasbourg débute ses quarts de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face à Mayence, en Allemagne. Et les coéquipiers de Valentine Barco ont très mal entamé leur rencontre concédant deux buts en moins d’une demi-heure.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:25
ÇA VA MAL POUR STRASBOURG 😬Voir sur X
Les Alsaciens sont menés 2-0 par Mayence notamment après ce super deuxième but de Posch, il reste plus d'une heure pour réagir sur CANAL+ 💥
#MAYRCSA | #UECL
Les Alsaciens sont menés 2-0 par Mayence notamment après ce super deuxième but de Posch, il reste plus d'une heure pour réagir sur CANAL+ 💥
#MAYRCSA | #UECL
La faute au talent des joueurs allemands qui ont inscrit deux sublimes buts dans ce match. Le premier a été marqué par le Japonais Kaishū Sano qui calait une merveille de frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface. Le second a été inscrit par Stefan Posch qui a parfaitement repris d’une reprise de volée le corner de son coéquipier. De quoi compliquer la tâche des Strasbourgeois.
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