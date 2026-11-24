C’est une soirée qui avait très mal commencé pour le Real Madrid, et qui aurait même pu tourner au cauchemar. Pendant une bonne partie de la première période, et même s’il est vrai que les Merengues avaient eu quelques situations dans le premier quart d’heure, le PSV a réussi à neutraliser l’équipe de José Mourinho, la rendant assez inoffensive. Mieux, les Hollandais ont même réussi à se procurer quelques occasions, et ont pu ouvrir le score sur un penalty transformé par le vétéran Ivan Perisic.

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Les joueurs du Real Madrid rentraient donc au vestiaire la tête basse, dans un Bernabéu un peu choqué par la tournure des évènements. Mais, comme c’est souvent le cas cette saison, les Merengues ont montré un tout autre visage en deuxième période et ont roulé sur le PSV, s’imposant finalement 5-1. Il faut dire que l’entrée de Jude Bellingham à la pause n’est pas étrangère à ce changement total de dynamique du match… Laissé au repos, l’ancien du Borussia Dortmund a dû venir à la rescousse de son équipe et a très vite été influent dans le dernier tiers du terrain.

Le patron du Real Madrid

Aidé par les nombreux espaces laissés par le PSV et par les errements défensifs adverses, il faut aussi le souligner, la star des Three Lions a pris le jeu à son compte et a été à l’origine de pratiquement toutes les situations chaudes de son équipe, avec cette facilité à être toujours au bon endroit au bon moment. Il a marqué un véritable golazo pour signer le 2-1, avec une volée de l’extérieur du pied, et a ensuite créé d’autres opportunités, pour lui et pour ses partenaires. C’est aussi lui qui lance Vinicius Jr sur le dernier but de la soirée. De quoi confirmer ce que beaucoup de fans et d’observateurs pensent depuis un moment : c’est bien lui le joueur le plus important de l’équipe cette saison.

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Et même si Mbappé a inscrit un doublé et a été élu homme du match par l’UEFA, c’est le visage de l’Anglais que l’on voit partout dans les médias madrilènes. « Bellingham ressuscite le Real Madrid », titre par exemple Marca, alors que du côté de AS, on a déjà plusieurs articles pour chanter ses louanges en une. « Le Madridismo respire tranquille en voyant Bellingham, le nouveau leader de ce Real Madrid, à tous les niveaux. Il n’y a aucun doute », explique par exemple le média. « Bellingham a fait un match absolument dévastateur, il a changé le match, il a marqué un but fantastique », a pour sa part lancé José Mourinho. Autant dire que le Special One ne va plus mettre son numéro 5 au repos avant un bon moment…