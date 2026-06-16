Accord Panathinaikos-Charleroi pour Etienne Camara
Le mercato a officiellement ouvert ses portes hier. Et le Panathinaikos n’a pas perdu de temps. Comme révélé sur notre site la semaine dernière, les Grecs souhaitaient mettre la main sur Etienne Camara (23 ans). Un élément déjà courtisé l’hiver dernier, mais qui avait finalement terminé la saison avec Charleroi. Cette fois-ci, c’est la bonne pour le Pana.
Selon nos informations, le club grec et Charleroi sont tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain, qui était aussi courtisé par des pensionnaires de Ligue 1 et le Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Le joueur devrait rejoindre le Panathinaikos d’ici la fin de la semaine. Pour s’offrir ce joli coup, les Grecs ont déboursé environ 5 M€.
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