Man City : la réponse cash d’Erling Haaland aux critiques

C’est une situation assez improbable à laquelle doit faire face Erling Haaland (22 ans). Depuis son arrivée en Premier League, le Cyborg explose tout sur son passage. Si les Cityzens ont repris, mercredi, les commandes du championnat anglais, c’est en grande partie grâce à lui et ses 26 réalisations en Premier League. Mais voilà, l’attaquant international norvégien fait l’objet de quelques critiques ces dernières semaines, notamment au sujet de sa capacité à briller dans le jeu mis en place par Pep Guardiola. Certains observateurs estiment même que le double champion d’Angleterre en titre est une moins bonne équipe avec Haaland. Des mots forts qui sont forcément arrivés aux oreilles du principal concerné. Il est d’ailleurs sorti du bois pour répondre à ses détracteurs.

« C’est ma vie, je n’y peux rien. La chose la plus importante est de gagner des matchs et de faire ce que le manager dit, être performant. Il y aura toujours des critiques. Je m’en moque. Je ne peux pas décider de ce que les gens disent. Je peux seulement me concentrer sur moi et mon équipe et profiter de la vie avec les gens qui m’entourent, ma famille et mes amis », a ainsi lâché Erling Haaland, dans des propos rapportés par le MEN après le succès de City à l’Emirates Stadium. Une rencontre après laquelle l’ancien du BvB a d’ailleurs fait part de sa frustration à l’égard de ses coéquipiers, qui ne le servent pas assez à son goût. « Soit les joueurs ne me voient pas, soit ils pensent que c’est une autre bonne occasion de faire autre chose. Il faut de l’alchimie. […] Mais les choses prennent du temps. Quand nous nous connaitrons bien, les balles viendront », a-t-il nuancé.

