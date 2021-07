OM : pas encore d’offre pour Daniel Wass

Il y a quelques jours, un accord entre Daniel Wass (32 ans) et l’Olympique de Marseille avait été évoqué. Le président de l’OM, Pablo Longoria, a confirmé lundi l’intérêt pour le défenseur de Valence, sans pour autant parler d’un quelconque accord : « concernant Daniel Wass, on a un grand respect pour lui, j'ai été deux saisons avec lui et il y a un intérêt, qu'on a montré au joueur et on a transmis à Valencia. Ce sont des négociations difficiles », a-t-il déclaré.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’arrivée de l'international Danois devrait coûter entre 2 et 3 M€ aux Phocéens. Mais si l’on en croit les informations de Super Deporte, Valence n’a jusque-là reçu aucune offre pour Daniel Wass. Le club espagnol est prêt à discuter concernant un éventuel départ de son joueur, afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine.