Liga
Atlético de Madrid : Julián Álvarez encore absent de l’entraînement
@Maxppp
L’avenir de Julián Álvarez dans la capitale espagnole est de plus en plus compromis. Pisté par le FC Barcelone, l’attaquant argentin pourrait finalement rejoindre Arsenal, qui prépare une offre XXL pour convaincre les Colchoneros.
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En attendant, le buteur de l’Albiceleste, qui a été conspué par le public madrilène lors de sa dernière entrée en jeu, était encore absent à l’entraînement de l’Atlético, ce jeudi.
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