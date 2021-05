Championship : Brentford bat Swansea en finale des play-offs et remonte en Premier League

Après Norwich City et Watford, l'identité du troisième club anglais à monter en Premier League à l'issue de cet exercice 2020-2021 est connu. Il s'agit du Brentford de Bryan Mbeumo, qui s'est adjugé la finale des play-offs de Championship aux dépens du Swansea City d'André Ayew (2-0), ce samedi à Wembley. Les Bees ont fait la différence en l'espace de 10 minutes dans le premier acte de cette finale disputée devant les supporters des deux camps. Ivan Toney a d'abord ouvert le score en inscrivant son 33ème but de la saison sur un penalty provoqué par le Français Bryan Mbeumo, fauché par Freddy Woodman dans la surface (10ème). Puis Emiliano Marcondes a fait le break en reprenant au second poteau un service parfait de Mads Roerslev Rasmussen (20ème).

Si Toney a eu l'occasion d'alourdir la marque (21ème, 81ème) et que les Swans ont poussé dans le second acte pour revenir dans le match et espérer accrocher la prolongation, le score n'a plus bougé. Jay Fulton a même vu rouge pour une semelle involontaire mais dangereuse sur Mathias Jensen (65ème), laissant ses coéquipiers à 10 pour tenter de réaliser un exploit inatteignable ce samedi. Après avoir échoué en prolongation lors de la finale 2019-2020 face à Fulham, Brentford parvient donc cette fois-ci à concrétiser sa belle saison et est récompensé de ses efforts. 74 ans après, le club de l'ouest londonien fait son grand retour en Premier League. De son côté, Swansea évoluera pour la quatrième année de suite dans l'antichambre du football anglais.