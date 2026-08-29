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Real Madrid : José Mourinho annonce la date de retour d’Endrick

Par Samuel Zemour
1 min.
Endrick avec le Brésil face au Japon @Maxppp
Real Madrid Malaga

Absent en ce début de saison, Endrick se rapproche progressivement d’un retour à la compétition. Présent en conférence de presse avant la réception de Malaga, José Mourinho s’est montré plutôt optimiste concernant l’attaquant brésilien, tout en refusant de précipiter les choses. « Il est le plus proche d’un retour. Je ne veux prendre aucun risque avec le Betis. Comme je l’ai dit, il pourrait être prêt pour le match contre le Betis ou pour le premier match de Ligue des Champions », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid.

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La situation apparaît donc plus encourageante pour Endrick que pour les autres joueurs actuellement à l’infirmerie, notamment Aurélien Tchouaméni. Mourinho souhaite prendre davantage de précautions avec le milieu français : « Avec Tchouameni, il faut rester calme. Je ne veux pas qu’il soit constamment blessé ou indisponible. » Sauf contretemps, Endrick pourrait donc retrouver le groupe madrilène très prochainement.

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