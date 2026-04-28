L’Algérie retient son souffle pour Luca Zidane !

Pour tous les joueurs qui peuvent prétendre à une place à la Coupe du Monde cet été, une blessure maintenant a de quoi être dramatique. Malheureusement, c’est ce qui est arrivé à Luca Zidane. Récemment naturalisé algérien, le gardien de Grenade a été contraint de quitter le terrain dimanche dernier lors du match opposant son club à Almeria, après un choc violent au niveau de la tête. Celui que la sélection nationale avait adoubé comme son numéro un lors des derniers rassemblements se retrouve aujourd’hui dans une situation des plus précaires à quelques semaines d’une échéance capitale.

La suite après cette publicité

Le diagnostic médical est tombé ce dimanche soir et il est très préoccupant : «les examens médicaux pratiqués sur Luca Zidane, suite à la commotion cérébrale subie lors du dernier match contre l’UD Almería, révèlent que le gardien de but souffre également d’une fracture de la mâchoire et du menton. Le joueur, en concertation avec le staff médical du club, décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure.» Un coup dur pour le fils de Zizou, qui est devenu le gardien titulaire des Fennecs lors de la dernière CAN.

La suite après cette publicité

Melvin Mastil et Anthony Mandréa également absents

La question qui hante désormais le staff technique est simple : sera-t-il rétabli à temps pour le Mondial ? S’il décide de se faire opérer, Zidane devrait dire adieu à la Coupe du Monde. Dès lors, la FAF et Vladimir Petkovic vont devoir trouver des solutions de repli au cas où l’indisponibilité se confirmerait. Problème, d’autres blessés sont à recenser parmi les portiers algériens. Lors du dernier rassemblement, Melvin Mastil avait été appelé mais il s’est malheureusement blessé en Suisse. Anthony Mandrea est également indisponible pour le prochain Mondial.

Pour Luca Zidane, ce coup dur intervient au pire moment. Plutôt convaincant lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le gardien de Grenade avait montré certaines garanties à un poste qui fait défaut pour les Guerriers du Dèsert depuis le départ à la retraite de Raïs M’Bolhi. Pour participer à sa première Coupe du Monde à 27 ans, Zidane va vite devoir prendre une décision majeure : opération ou non ? Réponse dans les prochains jours.