Liga

Kylian Mbappé passe enfin son permis de conduire

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

En septembre dernier, Fayza Lamari a avoué pousser son fils Kylian (27 ans) à passer son permis de conduire. «Je lui ai dit : "Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole". Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d’organisation. À Madrid, c’est plus cool. Il m’a dit : "Tu n’as pas tort, mais le code, ça me fatigue". J’ai insisté : "Tu vas voir, ça va te faire du bien d’avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécurité. Tu prends ta bagnole, t’écoutes la musique que t’as envie d’écouter.»

Et visiblement, l’attaquant vedette du Real Madrid a écouté les conseils de sa mère. AS et Alcorcon Hoy indiquent que KM10 est actuellement de faire le nécessaire afin d’obtenir son permis. Il prend des leçons au sein de l’auto-école Lara, l’une des plus réputées de la commune d’Alcorcon. Le capitaine des Bleus pourra enfin profiter des divers bolides mis à sa disposition par les Merengues ou se faire tout simplement plaisir, si jamais il venait à obtenir le précieux sésame.

Pub. le - MAJ le
