LOSC : Renato Sanches et Jonathan Bamba forfaits pour Monaco

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec en ouverture de la 14ème journée un choc entre l'AS Monaco et le LOSC. Dans le dur cette saison, le champion de France tentera de ramener les trois points de son déplacement en Principauté. Malheureusement pour Jocelyn Gourvennec, plusieurs joueurs manquent à l'appel tels que Renato Sanches et Jonathan Bamba qui ne figurent pas dans le groupe.

Car selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain portugais souffre d'une gêne musculaire et est resté dans le Nord, tout comme Gabriel Gudmundsson et Jonathan Bamba touché à la cheville. Trois absences qui s'ajoutent à celles de Sven Botman et Amadou Onana suspendus. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le LOSC...

