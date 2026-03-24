Le FC Barcelone va finalement avoir un gros budget mercato pour cet été !

On le sait, le FC Barcelone va vivre un marché des transferts estival assez agité, et ce quels que soient les résultats obtenus d’ici la fin de saison. Il y a plusieurs chantiers dans l’effectif, à commencer par le poste de numéro 9. Robert Lewandowski devrait ainsi partir au terme de son contrat, et le club a bien l’intention de s’offrir un attaquant de classe mondiale. Des renforts sont attendus en défense, dans l’axe comme sur les flancs, alors qu’un gardien remplaçant pourrait aussi être enrôlé, avec le nom d’Alex Remiro (Real Sociedad) qui est souvent revenu ces derniers jours.

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Seulement, on le sait, le club catalan est toujours dans une situation financière compliquée. Certes, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes - le plafond salarial autorisé par la Liga a été revu à la hausse, par exemple - mais les Blaugranas sont toujours dans le dur. Pourtant, comme l’indique le quotidien Sport, le club pourra avoir une jolie somme à disposition pour recruter.

Le Barça va avoir de l’argent

Effectivement, le club prévoit déjà un investissement d’au minimum 130 millions d’euros, et ce, sans vente. Une somme qui sera consacrée à deux postes : celui de défenseur central, ainsi que celui d’attaquant. Alessandro Bastoni (Inter) et Julian Álvarez (Atlético) sont les priorités pour ces deux positions, et le club estime qu’avec ces 130 millions d’euros, il sera possible de convaincre les Milanais et les Madrilènes de les lâcher.

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Un budget mercato de 130 millions d’euros qui risque en réalité d’être encore plus conséquent, puisqu’il faudra ajouter les sommes qui sont aussi prévues pour d’autres postes, avec le dossier Marcus Rashford, que le Barça veut conserver, à prendre en compte aussi. Tout comme celui menant à Alex Remiro mentionné plus haut. Le Barça ne va pas jeter de l’argent par les fenêtres, mais les Catalans vont pouvoir se faire plaisir.