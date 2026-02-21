Ligue 1 : sans forcer, le PSG s’impose contre Metz et reprend la première place

Un cadeau ne se refuse pas. Et ça, le PSG l’a compris. Une semaine après avoir perdu sa place de leader après son revers contre Rennes (3-1), le club parisien (2e) recevait Metz (18e) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 avec un seul objectif en tête : profiter de la défaite renversante du RC Lens contre Monaco (2-3) pour reprendre les commandes du championnat. Pour cette rencontre placée entre deux matchs de barrage de Ligue des Champions contre l’ASM, Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Ainsi, Hernández, Beraldo, Zabarnyi, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos étaient alignés d’entrée au profit de Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Vitinha et Neves. Arrivé à Paris cet hiver en provenance de Barcelone, Dro Fernández débutait son premier match sous ses nouvelles couleurs. En face, Benoît Tavenot alignait ses troupes en 4-1-4-1 sans Gautier Hein, blessé, mais avec l’objectif de réaliser un exploit retentissant au Parc.

Si les Messins se sont rapidement projetés vers l’avant pour tenter de surprendre les Parisiens, ils ont logiquement cédé le ballon aux champions de France en titre, qui n’ont pas tardé à ouvrir la marque. Lancé dans la profondeur après un excellent ballon de Zaïre-Emery, Désiré Doué s’en alla défier Jonathan Fischer. D’un petit ballon piqué, le numéro 14 francilien ouvrait le score pour le PSG et inscrivait ainsi son 3e but de la semaine (3e, 1-0), après son doublé en C1 à Monaco. Le club de la Capitale a multiplié les assauts dans la surface mosellane, mais a pêché dans la dernière passe. Face à eux, Metz n’a fait que subir et aurait même pu être réduit à dix, à l’heure de jeu. Après une faute de Gbamin sur Ramos, M. Kherradji sortait le carton rouge contre l’international ivoirien. Appelé pour revoir les images, l’officier de la rencontre a finalement corrigé sa décision et a attribué un simple jaune au milieu de Metz (31e). Restés à 11, mais toujours impuissants, les Messins ont finalement concédé un second but avant la mi-temps, sur une tête de Barcola (45e+3, 2-0).

Le PSG sur le trône de la Ligue 1, cap désormais sur la C1

En seconde période, le club de la Capitale a contrôlé le tempo de la rencontre. Luis Enrique en a également profité pour relancer quelques joueurs en vue de la rencontre décisive de la Ligue des Champions à venir, en faisant rentrer Neves, Vitinha et Kvaratskhelia à l’heure de jeu. Du côté de Metz, Bouna Sarr effectuait son retour en Ligue 1, cinq ans et demi après sa dernière apparition sous les couleurs de l’OM. Les assauts se sont encore multipliés dans la surface messine, qui a fini par céder une troisième fois durant cette soirée.

Peu en vue, Gonçalo Ramos profitait d’une récupération haute de Lucas Hernández dans les pieds de Sarr pour s’emmener le ballon, se mettre sur son pied gauche et croiser une frappe imparable pour Fischer (77e, 3-0). De quoi sceller la victoire des Parisiens, supérieurs à leurs adversaires sans forcer et qui reprennent donc la première place du championnat, avec deux unités d’avance sur Lens. Place désormais à la Ligue des Champions et à la réception de Monaco, mardi soir au Parc des Princes. Du côté de Metz, la première victoire en 2026 attendra.